Вертоліт NASA встановив на Марсі новий рекорд

Безпілотник Ingenuity налітав над поверхнею Червоної планети півгодини. Позначка значно перевищує початкові плани розробників, повідомляє Корреспондент.

Міні-вертоліт NASA Ingenuity налітав над поверхнею Марса рекордний час – 30 хвилин та 48 секунд. Як зазначили у космічному агентстві, команда місії не сподівалася на такий результат.

Досягти позначки вдалося після 17-го польоту апарату, що відбувся 5 грудня та тривав 117 секунд. Під час нього безпілотник перемітився в точку, де чекатиме на прибуття марсохід Perseverance, який досліджує кратер Єзеро.

За весь час перебування на Червоній планеті, 1,8-кілограмовий Ingenuity подолав відстань 3592 метри, піднявся на висоту 12 метрів і розвинув швидкість 5 м/сек.

Нагадаємо, спочатку передбачалося, що міні-гелікоптер здійснить до п'яти експериментальних випробувальних польотів, щоб довести можливість керованого польоту на Марсі.

18-й політ Ingenuity був запланований на 15 грудня, проте NASA поки що не повідомило про його результати. Очікувалося, що Ingenuity пролетить ще 230 м зі швидкістю 2,5 м/с.