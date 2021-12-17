Суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту (Оновлено)

Віктор Медведчук прибув до Київського апеляційного суду, незважаючи на те, що о 9-й ранку секретар суду поінформував його адвокатів про перенесення слухання справи та про те, що приїжджати йому до суду не потрібно. Про це нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у себе в Facebook.

За його словами, ні письмове повідомлення про перенесення розгляду справи, ні повістки про виклик на іншу дату Медведчуку не передали. Після приїзду його до суду виявилося, що судді та прокурори на місці.

"Якби не приїхав, то був би звинувачений у зриві засідання та ухиленні від явки до суду, а прокурор зажадав би його арешту", - заявив Кузьмін.

UPD: Київський апеляційний суд за результатами сьогоднішнього засідання відмовився відпустити Віктора Медведчука з-під домашнього арешту, повідомляє Телеграм-канал﻿ "Політика Країни".