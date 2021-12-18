Рейтинг марок автомобілів, якими задоволені найбільше

Дослідження American Customer Satisfaction Index (Індекс задоволеності клієнтів) показало, що власники автомобілів Honda є найбільш задоволеними автовласниками, повідомляє 24 Канал.

Дослідження ACSI Automobile Study 2020-2021 було складено на основі інтерв’ю з 4888 клієнтами, вибраними випадковим чином, в період з 6 липня 2020 року по 28 червня 2021 року. Власників автомобілів із США попросили оцінити їхній останній досвід з автомобілем. Результати вказуються за шкалою 0–100.

За результатами опитування Honda набрала найбільше балів – 82 зі 100. Це на 4 відсотки вище за торішній результат у 79 балів. Слідом за японським брендом йде одразу три марки із результатом 81 бал: BMW, Lexus та Subaru. Далі знову три автобренди з однаковими 80 балами: Audi (Volkswagen), Ram і Tesla.

Ще трьом автовиробникам вдалось перевершити середній показник задоволеності для галузі у 78 балів – Hyundai, Mazda та Toyota набрали по 79 балів зі 100.

Найнижчі бали отримали автомобілі Mitsubishi та Chrysler, які отримали 71 та 70 балів, відповідно.