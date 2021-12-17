ВР провалила відстрочку касових апаратів для "ФОПів"

Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців ще на один рік. Про це, із посиланням на позачергове пленарне засідання, пише Александр Мороз, РБК-Україна.

Відповідний законопроект №6376 навіть не змогли включити до порядку денного, оскільки це рішення підтримали лише 102 нардепи.

Телеграм-канал Олексія Гончаренка

Документом пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а саме цифру "2022" замінити на цифру "2023".

Таким чином, терміни розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) платниками єдиного податку не переносяться на 2023 рік, оскільки сьогодні було останнє пленарне засідання Ради у 2021 році.