Аліна Гросу представила провокаційну пісню

Разом із релізом треку відбулася і прем'єра ліричного відеоролика на нову колаборацію артистки та відомого блогера, повідомляє Корреспондент.

Українська співачка Аліна Гросу випустила нову пісню Роттердам, яку записала разом із епатажним блогером Олегом Машуковським.

"Це хукова пісня. Оскільки я люблю експериментувати і іноді робити якусь провокацію, у моєму репертуарі є подібні пісні. Ця композиція дала мені можливість випробувати себе на міцність, дізнатися, наскільки я буду в цьому образі виглядати органічно" , - зазначила Гросу.

У свою чергу Машуковський розповів, що одразу погодився на колаборацію.