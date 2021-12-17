Як правильно поводитися при ДТП: це повинен знати кожен водій
Від ДТП не застрахований жоден водій і часом потрапити в аварію можна при повному дотриманні всіх правил дорожніх рухів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Водіям розповідають про алгоритм дій ще під час навчання в автошколах, але ця інформація з роками забувається.
Як повинні діяти водії при попаданні в ДТП і який повинен бути алгоритм з дій, нагадали в Патрульної поліції.
Як повинен діяти водій при ДТП
- Негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події
- Включити аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки
- Надати домедичну допомогу постраждалим
- Викликати бригаду екстреної медичної допомоги або попросити це зробити когось із присутніх
Якщо надати допомогу на місці неможливо або викликати медиків швидко не виходить, а допомога потрібна негайно – потрібно відвезти потерпілого до найближчого медзакладу.
Перед цим потрібно зафіксувати розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки.
У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак автомобіля. А після - поверніться на місце події.
Повідомте про ДТП на лінію 102, запищіть прізвища та контактні дані очевидців і чекайте приїзду поліції.
Захистіть місце події будь-якими доступними способами та організуйте об'їзд для інших учасників дорожнього руху.
Водіям заборонено до приїзду поліції вживати алкоголь, наркотичні речовини або медичні препарати.
Крім тих, які офіційного затверджені для використання в автомобільній аптечці.
Що ще може зробити водій
Якщо ДТП без постраждалих, а сама аварія не дуже серйозна – водії мають право скористатися європротоколом.
Також варто повідомити страхову компанію про аварію і на місце події викликати юриста.