Як правильно поводитися при ДТП: це повинен знати кожен водій

Від ДТП не застрахований жоден водій і часом потрапити в аварію можна при повному дотриманні всіх правил дорожніх рухів, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Водіям розповідають про алгоритм дій ще під час навчання в автошколах, але ця інформація з роками забувається.

Як повинні діяти водії при попаданні в ДТП і який повинен бути алгоритм з дій, нагадали в Патрульної поліції.

Як повинен діяти водій при ДТП

Негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці події

Включити аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки

Надати домедичну допомогу постраждалим

Викликати бригаду екстреної медичної допомоги або попросити це зробити когось із присутніх

Якщо надати допомогу на місці неможливо або викликати медиків швидко не виходить, а допомога потрібна негайно – потрібно відвезти потерпілого до найближчого медзакладу.

Перед цим потрібно зафіксувати розташування слідів ДТП і положення транспортного засобу після його зупинки.

У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак автомобіля. А після - поверніться на місце події.

Повідомте про ДТП на лінію 102, запищіть прізвища та контактні дані очевидців і чекайте приїзду поліції.

Захистіть місце події будь-якими доступними способами та організуйте об'їзд для інших учасників дорожнього руху.

Водіям заборонено до приїзду поліції вживати алкоголь, наркотичні речовини або медичні препарати.

Крім тих, які офіційного затверджені для використання в автомобільній аптечці.

Що ще може зробити водій

Якщо ДТП без постраждалих, а сама аварія не дуже серйозна – водії мають право скористатися європротоколом.

Також варто повідомити страхову компанію про аварію і на місце події викликати юриста.