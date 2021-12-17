Другий сезон серіалу "Відьмак" вийшов на Netflix

17 грудня на Netflix вийшов довгоочікуваний другий сезон "Відьмака". Усі 8 серій хітового фентезі з'явилися онлайн одночасно. Епізоди тривалістю 1 годину доступні в українському дубляжі, а також мовою оригіналу з українськими субтитрами, повідомляє Апостроф.

Серіал Netflix заснований на оповіданнях та романах польського письменника Анджея Сапковського, а також однойменної серії відеоігор студії CD Projekt Red. У першому сезоні "Відьмака" сюжет розвивається у трьох тимчасових лініях і знайомить нас з персонажами саги - мисливцем на монстрів Геральтом з Рівії (Генрі Кавіл), чарівницею Єнніфер з Венгерберга (Аня Чалорта), веселим бардом Лютіком (Джої Бейті), юний король Цирілою (Фрейя Аллан), а також їх прихильниками та ворогами у боротьбі з імперією Нільфгаард.

У серіалі "Відьмак" 2 сезон розвиватиметься у цілісній тимчасовій шкалі. Він заснований на романі Сапковського "Кров ельфів" та познайомить глядачів із "сім'єю" Геральта, включаючи його мудрого наставника та найсильнішого відьмака Весеміра, якому Netflix присвятили окремий мультсеріал "Кошмар вовка".

Анджей Сапковський залишився задоволений екранізацією своїх книг, і вже чекає на 3 сезон "Відьмака".

"Відмінна робота. Адаптація моїх книг - непросте завдання. Я подивився [другий сезон] із великим задоволенням, і я сподіваюся на ще більш епічний третій сезон", - сказав він.

Творці серіалу повідомили, що у 2 сезоні "Відьмака" сюжет заснований більшою мірою на книгах, але фанати ігор можуть розраховувати на безліч сюрпризів та великодніх яєць.

"Більшість нашої аудиторії почула про "Відьмак" тільки через відеоігри. Так що ми хочемо віддати їм належне", - сказала шоураннер Лорен Сміт Хіссріх.

Трейлер 2 частини "Відьмака" вийшов у жовтні. У ньому показано підготовку контратаки Нільфгарда після того, як чарівники відбили їх наступ на Північ. Також у трейлері з'являються нові монстри та чарівні істоти, з якими належить битися Геральту.