Одеський художній музей передали в державну власність

Одеська обласна рада з другої спроби проголосувала за те, щоб передати музей з комунальної власності до державної.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко﻿.

На засіданні 17 грудня це рішення підтримали 43 депутати облради.

"Ще в серпні після смерті Олександра Ройтбурда я звернувся до влади з закликом надати музею статусу національного і присвоїти йому ім’я Ройтбурда. Ця справа просувалася дуже повільно, але ми дотиснули і добилися свого!" - написав депутат. ﻿

Гончаренко додав, що тепер музей здобув можливість на подальший розвиток.