Луческу здивував оцінкою виступу Динамо у Лізі чемпіонів

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу заявив, що задоволений виступом своєї команди у поточному розіграші Ліги чемпіонів, повідомляє Новий час.

«Незважаючи на поразки у матчах Ліги чемпіонів, ми грали майже на рівних у кожному з них. Динамо не грало на такому рівні у єврокубках упродовж п'яти років. Задоволений результатом, ставленням команди", - сказав Луческу.

Суперниками Динамо у групі Ліги чемпіонів були німецька Баварія, португальська Бенфіка та іспанська Барселона.

У п'яти матчах турніру Динамо набрало лише одне очко, забило 1 м'яч і пропустило 11, посівши останнє, четверте місце у квартеті.