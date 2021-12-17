НБУ прогнозує скорочення страхових компаній у 2022 році

В 2022 році кількість страхових компаній продовжить скорочуватися. Тенденція збережеться переважно через нові вимоги до їхньої діяльності, розповіла директорка департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку Ольга Максимчук, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зазначається, що у 2021 році страховий ринок скоротився на 26%. Станом на 15 грудня зареєстровано 156 страховиків.

За її словами, за 9 місяців 2021 року активи страховиків зросли на 1%, до 65,6 млрд грн, водночас частка прийнятних активів постійно збільшується і станом на кінець зазначеного звітного періоду становить 80% загального обсягу.

Водночас вона зазначила, що кількість гравців ринку небанківських фінансових послуг скоротилася з 2065 (на початок січня 2021 року) до 1910 року (початок грудня). Зокрема ринок залишали компанії, які не вели активну діяльність і добровільно відмовлялися від ліцензій. Водночас значну частину компаній було виведено з ринку регулятором за порушення вимог законодавства.