Нова архітектура дозволить смартфонам працювати тиждень без заряджання

Компанії IBM та Samsung розробили нову архітектуру чіпа, яка може дозволити смартфонам працювати протягом тижня або більше без заряджання, повідомляє Хайтек.

IBM та Samsung представили нову конструкцію напівпровідникового чіпа. Вона, за словами представників компаній, може забезпечити дотримання закону Мура.

Проривна архітектура передбачає, що транзистори вбудовані в чіп таким чином, щоб пропускати вертикальний струм. А значить пристрій стає компактнішим. Так можна створити смартфон, який працює тижнем без підзарядки.

За ідеєю інженерів, новий спосіб полягає у вертикальному розташуванні транзисторів у чіпах замість звичного горизонтального. Розробники вважають, що технологія Vertical Transport Field Effect Transistors (VTFET) прийде на зміну FinFET, що існує. У разі електроенергія подається вертикально, що помітно оптимізує її розподіл за компонентами чіпів.

За наслідками експерименту фахівці підтвердили, що новий підхід допомагає скоротити споживання електроенергії. Представники компанії зазначили, що планують удвічі покращити продуктивність або скоротити споживання енергії на 85% порівняно з технологією FinFET.

Також завдяки VTFET можна оминути обмеження, що накладаються законом Мура – це спостереження, згідно з яким кількість транзисторів подвоюється кожні 24 місяці.

За словами компаній, завдяки VTFET-технології з'являться акумулятори для смартфонів, які зможуть працювати на одній зарядці не один день, а тиждень, і будуть менш затратними в завданнях на кшталт криптомайнінгу та шифрування даних. Також технологія відкриє шлях до створення потужніших IoT-пристроїв і навіть космічних апаратів.