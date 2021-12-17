Ford готує новий позашляховик Everest
Американська компанія Ford готується презентувати третє покоління рамного позашляховика Everest. Автомобіль створений на базі пікапа Ranger, що недавно дебютував, повідомляє Обозреватель.
Новинка в захисному камуфляжі з'явилася на офіційному відео із завершального етапу тестів. Дебют позашляховика заплановано на перший квартал наступного року.
Частину кузовних панелей та елементів оформлення Everest отримав від родинного Ranger. Зокрема, дизайн передньої частини машини ідентичний пікапу. Порівняно з попереднім поколінням, новий Everest став виглядати агресивніше завдяки рубаним формам, квадратним крилам і вертикальним заднім ліхтарям.
Від Ranger новинка успадкує потужну лонжеронну раму, задній нерозрізний міст та силові агрегати. Для покупців будуть доступні 2,3-літровий бензиновий мотор EcoBoost, а також два турбодизелі – 2-літрова "четвірка" і потужніший 3-літровий V6. Не виключено, що пізніше сімейство поповнить гібрид. Привід буде здійснюватись на всі колеса.
Позашляховик продаватиметься у країнах Південно-Східної Азії та Тихоокеанського регіону. Окрім того, очікується, що новинка з'явиться в ОАЕ та Індії (під ім'ям Endeavour). Третя генерація Everest складе конкуренцію Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport та Toyota Fortuner, які також створені на основі пікапів.