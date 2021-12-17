Ford готує новий позашляховик Everest

Американська компанія Ford готується презентувати третє покоління рамного позашляховика Everest. Автомобіль створений на базі пікапа Ranger, що недавно дебютував, повідомляє Обозреватель.

Новинка в захисному камуфляжі з'явилася на офіційному відео із завершального етапу тестів. Дебют позашляховика заплановано на перший квартал наступного року.

Частину кузовних панелей та елементів оформлення Everest отримав від родинного Ranger. Джерело: Ford

Частину кузовних панелей та елементів оформлення Everest отримав від родинного Ranger. Зокрема, дизайн передньої частини машини ідентичний пікапу. Порівняно з попереднім поколінням, новий Everest став виглядати агресивніше завдяки рубаним формам, квадратним крилам і вертикальним заднім ліхтарям.

Від Ranger новинка успадкує потужну лонжеронну раму, задній нерозрізний міст та силові агрегати. Для покупців будуть доступні 2,3-літровий бензиновий мотор EcoBoost, а також два турбодизелі – 2-літрова "четвірка" і потужніший 3-літровий V6. Не виключено, що пізніше сімейство поповнить гібрид. Привід буде здійснюватись на всі колеса.

Для покупців будуть доступні 2,3-літровий бензиновий мотор, а також два турбодизелі – 2-літрова "четвірка" та 3-літровий V6. Джерело: Ford

Позашляховик продаватиметься у країнах Південно-Східної Азії та Тихоокеанського регіону. Окрім того, очікується, що новинка з'явиться в ОАЕ та Індії (під ім'ям Endeavour). Третя генерація Everest складе конкуренцію Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport та Toyota Fortuner, які також створені на основі пікапів.