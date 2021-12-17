На існуючих технологіях не можна створити метасвіт

Раджа Кодурі не бачить жодних передумов для її появи в найближчому майбутньому: «Нашої обчислювальної, пам'ятної та мережевої інфраструктури сьогодні просто недостатньо для втілення цієї мрії». Щоб вона стала реальністю, потужність комп'ютерів потрібно збільшити мінімум у 1000 разів, повідомляє Хайтек+.

"Метовселена може виявитися новою головною платформою в обчислювальній техніці після інтернету та мобільних технологій", - написав у блозі компанії старший віце-президент Intel Раджа Кодурі.

Кодурі навіть не вважає, що ми за один крок від мети. За його словами, для реалізації метавсесвіту нам знадобиться збільшити поточну обчислювальну потужність комп'ютерів щонайменше у тисячу разів.

У фундаменті метавсесвіту - віртуального простору для зустрічей, нарад, розваг спільної роботи - будуть не програми і навіть не VR-гарнітури, а комп'ютери та сервери, що обробляють величезну кількість даних. Мабуть, щодо заліза, думці Intel можна довіряти.

За прикладами далеко ходити не потрібно: флагманська віртуальна платформа Mega - представлена недавно Horizon World - дозволяє одночасно зустрітися в VR не більше двадцяти користувачів. І це при тому, що вони виглядають як анімовані фігурки у стилі Roblox. А найпопулярніші розраховані на багато користувачів відеоігри на кшталт Fortnite або Battlefield 2042 можуть обробити в VR одночасно не більше 128 гравців.

Як зазначає Кодурі, поки що ми не можемо навіть помістити двох людей у дійсно деталізоване віртуальне середовище, в якому повинні бути ретельно промальовані одяг, волосся, відтінки шкіри і все це в реальному часі, плюс жести, голос та багато іншого. Необхідно налагодити передачу даних із надвисокою пропускною здатністю та надзвичайно низькою затримкою. Подібних технологій поки що просто не існує.

Звичайно, Intel має свій інтерес стверджувати, що нам потрібно все більше комп'ютерів і серверів кращої якості. Якщо метасвіт дійсно стане новим інтернетом, бізнес у компанії піде в гору. Однак Кодурі пояснив, що одне лише залізо не зможе забезпечити зростання обчислювальної потужності у 1000 разів. Через обмеження, описані в законі Мура, у найближчі п'ять років ми отримаємо максимум десятикратне збільшення.

Натомість, на його думку, цю прогалину зможуть заповнити алгоритми та ПЗ — нейронні мережі та обчислювальні технології на кшталт тих, що вже застосовують у Intel. Крім того, вони дозволять знизити зростаючі потреби в електроенергії.