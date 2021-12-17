Венедиктова порушила справи на двох нардепів із "Слуги народу"

Генеральний прокурор Ірина Венедиктов порушила кримінальну справу проти двох депутатів від фракції "Слуга народу" Куницького Олександра та Миколи Кириченка, а також для членів "Європейської солідарності" Михайла Забродського. Про це, із посиланням на Національне агентство з запобігання корупції, повідомляє Слово і діло.

"За наявною у Національного агентства інформацією, що надійшла від Офісу генерального прокурора, за результатами розгляду обґрунтованих висновків та матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком та Михайлом Забродським, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правом частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (недостовірне декларування)", – йдеться у листі.

Водночас, у Нацагентстві повідомили, що не знають, чи порушила генпрокурор кримінальне провадження щодо нардепки від "СН" Ганни Колесник.

Раніше НАЗК знайшло порушення у декларації нардепа Кириченка на 1,3 млн грн. Згідно з результатами проведення повної перевірки декларації Миколи Кириченка за 2020 рік, левова частка порушень стосується нерухомості народного депутата.

Також Нацагентство виявило недостовірності у декларації його колегії щодо фракції Куницького у розмірі 2,3 млн грн. Політик не вказав на фінансове зобов'язання у розмірі понад 303 тисячі шекелів.

У свою чергу, нардеп від ЄС Забродський не вказав у декларації житловий будинок, який він орендував. Його вартість оцінюється у 1,54 млн грн.