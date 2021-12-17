Фармацевтичний гігант подав інвестиційний позов проти України
Компанія Велком Лімітед, єдиний учасник "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна" (GSK Україна) направила Міністерству юстиції повідомлення про інвестиційний спір проти держави Україна з метою захисту своїх прав, повідомляє ЛігаБізнес.
Про це йдеться в прес-релізі компанії, що є у розпорядженні LIGA.net.
Повідомлення про інвестиційний спір пов'язано з ухваленими АМКУ рішеннями про нібито порушення GSK Україна та українськими дистрибуторами законодавства про захист економічної конкуренції, якими на GSK Україна накладено сукупний штраф у розмірі понад 4,8 млн грн, зазначено у релізі.
GSK вважає, що рішення АМКУ порушує її права як іноземного інвестора відповідно до Угоди між Великобританією та Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій.
"GSK сподівається на всебічний та ґрунтовний розгляд повідомлення про інвестиційний спір із застосуванням механізмів Угоди між Великобританією та Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій. Переконані, що мирне врегулювання інвестиційного спору буде у найкращих інтересах держави та інвесторів", – йдеться у повідомленні.
АМКУ оштрафував GSK Україна та низку дистрибуторів у грудні 2019 року. Справа стосувалася договорів за 2010-2013 роки, на підставі яких АМКУ зробив висновок про
"...антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються встановлення ціни на лікарські препарати GSK, що реалізуються через процедури державних закупівель", йшлося у рішенні Комітету.