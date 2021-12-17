Фармацевтичний гігант подав інвестиційний позов проти України

Компанія Велком Лімітед, єдиний учасник "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна" (GSK Україна) направила Міністерству юстиції повідомлення про інвестиційний спір проти держави Україна з метою захисту своїх прав, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, що є у розпорядженні LIGA.net.

Повідомлення про інвестиційний спір пов'язано з ухваленими АМКУ рішеннями про нібито порушення GSK Україна та українськими дистрибуторами законодавства про захист економічної конкуренції, якими на GSK Україна накладено сукупний штраф у розмірі понад 4,8 млн грн, зазначено у релізі.

GSK вважає, що рішення АМКУ порушує її права як іноземного інвестора відповідно до Угоди між Великобританією та Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій.

"GSK сподівається на всебічний та ґрунтовний розгляд повідомлення про інвестиційний спір із застосуванням механізмів Угоди між Великобританією та Україною про сприяння та взаємний захист інвестицій. Переконані, що мирне врегулювання інвестиційного спору буде у найкращих інтересах держави та інвесторів", – йдеться у повідомленні.