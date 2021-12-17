58% квот на каналі "Рада" належать фракції "Слуга народу"

Домовленості про перенесення студії каналу "Рада" з другого поверху парламенту в інше місце не було, але було таке побажання. Технічний персонал телеканалу вивчає це питання, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам, повідомляє Лівий берег.

Він також сказав, що з урахуванням переформатування каналу пропрацьовують наповнення ефірів.

"Наприклад, казали про квотний принцип. 58% має бути представленість "Слуги народу", і далі там (залежно від представленості політсили в Раді. – Ред.)" , – пояснив він.

Нардеп закликав очільників інших фракцій та груп домовитися щодо квотного представництва на телеканалі "Рада".

Пропонується щоденне або щотижневе квотування на висвітлювання депутатів різних фракцій і груп. Арахамія зазначив, що також має бути висвітлювання комітетів, але не у форматі прямих трансляцій.

Після запуску оновленого каналу "Рада" довкола нього виникло одразу кілька скандалів. Зокрема, журналісти і депутати скаржилися, що студія каналу на 2 поверсі перешкоджає пересуванню. Також опозиція заявила, що фінансування телеканалу може бути спрямовано поза системою Prozorro.