МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для COVID-вакцинації
Міністерство охорони здоров'я України розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID. Зміни набудуть чинності через місяць.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з наказом, на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 тепер також підлягають працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
“Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу", – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.