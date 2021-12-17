МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для COVID-вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID. Зміни набудуть чинності через місяць.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ﻿.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 тепер також підлягають працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

“Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу" , – пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.