МАУ вирішила не скорочувати рейси до Італії

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ, Київ) вирішила зберегти рейси до Італії у повному обсязі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначили у МАУ в п'ятницю, за підсумками додаткового ринкового аналізу авіакомпанія не скорочуватиме рейси до Італії.

Приводом для цього стало збереження суттєвого в'їзного трафіку з Італії до України та достатній обсяг нетуристичного виїзного потоку у зворотному напрямку.

МАУ літатиме з Києва до Риму по понеділках, середах, п'ятницях та неділях; а з Києва до Мілана – щодня.

При цьому з огляду на посилення обмежень з боку Міністерства охорони здоров'я Італії авіакомпанія дозволить українським туристам безкоштовно переоформити квитки на інші дати або маршрути, оформити промокод або повернення коштів.

Як повідомлялося, МАУ 16 грудня заявила, що з січня до лютого 2022 року скоротить частоту рейсів до Італії у зв'язку з посиленням карантинних обмежень з боку Міністерства охорони здоров'я цієї країни.

З 16 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року в'їзд на територію Італії дозволено лише певним категоріям громадян: власникам посвідки на проживання в Італії; громадянам, які в'їжджають на територію Італії з підтвердженими мотивами роботи, навчання чи лікування; а також в окремих випадках за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав.