РФ вимагає відкликати рішення про входження України до НАТО

Росія заперечує можливість постановки питання про вступ України до НАТО. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє "Интерфакс".

Він наголосив, що можна обговорювати всі "за" та "проти", але Москву не влаштовує цей факт у принципі: РФ вимагає відкликання рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Тільки після скасування цього рішення можна буде говорити про якісь кроки у правильному напрямку.

"Готовності до цього з боку Заходу немає. Тому ми у своїх пропозиціях, які сформульовані комплексно, всеосяжно поставили перед США, перш за все, також їхніми союзниками цілу низку питань, що потребують термінового вирішення", – наголосив Рябков.

Заступник глави МЗС наголосив, що пропозиції Росії про гарантії безпеки – це не ультиматум Заходу, але не можна недооцінювати серйозність цих попереджень.

Рябков констатував, що останнім часом ситуація з безпекою у Європі "сильно погіршилася ".

"Пов'язано це із серією цілеспрямованих дій США та їхніх союзників по НАТО, які у узагальненому вигляді можуть бути названі спробою підриву безпеки Росії, спробою створити навколо нас вороже середовище. Ми з цим не можемо миритися", – сказав дипломат.

Поки що реакція США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки не обнадіює, підсумував він.