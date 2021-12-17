Новий фільм "Людина-павук" встановив рекорд грудня зі зборів

Касові збори фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" в перший день після прем'єри стали рекордними серед усіх фільмів, що вийшли в грудні в американській мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прем'єрний показ картини у США відбувся у четвер, фільм уже встигли подивитися 1,1 млн людей. Крім рекорду для грудня, фільм посідає друге місце в загальному списку найкасовіших прем'єр, поступаючись лише іншому супергеройському кіно по всесвіту Marvel "Месники: Фінал", що вийшов на екрани в 2019 році, за даними AMC.