"Свинська" політика Меркель: Петрова усунули від роботи на телеканалі "Рада"

За інформацією джерел "Страны" на телеканалі "Рада", політтехнолога Володимира Петрова, який співпрацює з Офісом президента, усунули від ведення програм.

Офіційна причина – порушення статуту, за яким працює канал.

"Була редакційна нарада, на якій вирішили, що оцінювальні судження Петрова в ефірі суперечать статуту каналу. Перша причина усунення - скандал із висловлюванням на адресу екс-канцлера Німеччини Меркель. Після сюжету про татуювання свині, він сказав, щось у дусі "зараз про справжнє свинство" і почав говорити про Меркель. Це призвело до міжнародного скандалу, до нас уже звернулося з вимогою порозумітися посольство Німеччини в Україні.

Це перша історія, а друга – заяви на адресу депутатів: про Геращенка, про Порошенка, про Ківу, а також ксенофобські заяви про Гогілашвілі в стилі "він грузин", – повідомило джерело.

Джерело зазначило, що до складу редакційної ради входить 10 осіб, на засіданні були присутні вісім. Шість членів редакційної ради проголосували за усунення Петрова від роботи на каналі "Рада".

Політтехнолог і телеведучий Сергій Іванов, який співпрацює з Петровим, уже заявив, що у разі усунення від ефіру Петрова він також припинить роботу з телеканалом.

Нагадаємо, Володимир Петров уже вибачився﻿ перед екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель за те, що назвав її політику "свинською".