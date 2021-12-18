Автомобілі з "Трансформерів" виставили на продаж

Чотири автомобілі, що знімалися у фантастичних фільмах "Трансформери", запропонували покупцям в автосалоні з продажу екзотичних автомобілів Curated у Маямі. Комплект суперкарів оцінили у солідну суму, повідомляє Обозреватель.

Відкриває колекцію Chevrolet Camaro 2010, який став головним героєм фільму Transformers: Dark of the Moon. Він був побудований General Motors спеціально для фільму з унікальними дзеркалами, іншою передньою панеллю, збільшеним спліттером, а також виготовленими на замовлення капотом та заднім крилом. Автомобіль став окрасою автосалону у Нью-Йорку у 2010 році.

Chevrolet Camaro 2010, який став головним героєм фільму Transformers: Dark of the Moon. Джерело: Carscoops

Другий представник серії – Mercedes-Benz SLS AMG, який також знімався у Transformers: Dark of the Moon. Спочатку він був наданий у тимчасове користування пресслужбою Mercedes-Benz у США. Під час знімання фільму ним керувала Розі Хантінгтон.

Mercedes-Benz SLS AMG знімався у Transformers: Dark of the Moon. Джерело: Carscoops

Третій автомобіль у колекції – сильно модифікований поліційний автомобіль Ford Mustang "Barricade", який використовувався в Transformers: The Last Knight. Він пофарбований у синій колір Deep Impact Blue з унікальною лівреєю поліції, має функціональні фари та унікальні аеродинамічні елементи.

Ford Mustang "Barricade", який використовувався в Transformers: The Last Knight. Джерело: Carscoops

І останній герой-трансформер – Lamborghini Aventador 2014 з фільму Transformers: Age of Extinction. Автомобіль був побудований спеціально для режисера франшизи Майкла Бея та пофарбований у колір Grigio Titans. Він проїхав менше ніж 3200 км, а останні 4 цифри його VIN-коду – 1963, рік заснування Lamborghini.

Lamborghini Aventador 2014 з фільму Transformers: Age of Extinction. Джерело: Carscoops

Усі чотири автомобілі належали режисеру Майкла Бею та продаються в комплекті за 2 мільйони доларів.