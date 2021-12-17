"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Новий рік та Різдво

"Нова пошта" оголосила про зміни у графіку роботи під час новорічно-різдвяних свят на стику 2021-2022 років, повідомляє UBR.

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за наступним графіком.

На католицьке Різдво, 25 грудня (п'ятниця) та наступного понеділка, 27 грудня, компанія функціонуватиме за своїм звичайним розкладом (8:00-21:00).

В останній день року, що минає, 31 грудня діятиме суботній режим роботи (але може відрізнятися залежно від відділення) – з 9:00 до 18:00.

"Нова пошта" попередила, що 1 та 7 січня її відділення та кур'єри не працюватимуть. "Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви можете отримати" , - зазначили у компанії.

У понеділок, 3 січня , оператор працюватиме за "недільним" графіком (може відрізнятися залежно від відділення) – з 10:00 до 18:00.