Імпорт е/е з Білорусі піде за новою схемою, але загроза залишилася

Імпорт електроенергії з Білорусі, який останніми днями йшов із перебоями, що вже спровокувало зростання цін, знову поновлюється, пише Людмила Ксенз, Страна.UA.

На 17 грудня пропускну спроможність міждержавного перетину за напрямком з Білорусі викупили дві компанії – "Електро Ком'юніті" (150 мегават-годин) та "Трейденергоресурс" (690 мегават-годин).

"Електро Ком'юніті" і раніше отримувала доступ до перетину на невеликі обсяги. Це дрібний посередник із статутним капіталом у тисячу гривень. Фірма була зареєстрована минулого року бізнесменом із Києва Юрієм Меметовим, але на ринку її пов'язують із екс-главою "Укренерго" Всеволодом Ковальчуком.

ТОВ "Трейденергоресурс" – новачок серед імпортерів електроенергії. Днями "Укренерго" повідомила, що вона зареєстрована для участі в аукціонах щодо розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину. Але наші джерела на енергоринку заявили, що "Трейденергоресурс" заводять на ринок на заміну компанії "Тет Груп" - донедавна головного імпортера електроенергії з Білорусі.

І, мабуть, ці прогнози справдилися. Плюс спливли цікаві подробиці щодо "Трейденергоресурсу" і хто реально за ним стоїть.

Як каже джерело видання, про українсько-арабську схему дізнався особисто Лукашенко. І з цього приводу в Мінську вже розпочалися великі розбірки.

Поділили дроти

У схемі з постачанням електроенергії з Білорусі основні обсяги до нашої країни заводила компанія "Тет Груп" Віталія Бутенка. Раніше він працював у фірмі-трейдері, пов'язаній із ДТЕК Ріната Ахметова, але потім пішов на "вільні хліби".

А пізніше з'явилася інформація про те, що "Тет Груп" насправді пов'язана із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. З ним пов'язували також компанію Vector Energy, зареєстровану в ОАЕ. Саме через неї імпортувала білоруську електроенергію "Тет Груп". Vector Energy, згідно з угодою з "Біленерго", надавала "Тет Груп" електроенергію по 100 доларів за кіловат-годину, а їй, відповідно, ресурс обходився ще дешевше. На нашому ж ринку електроенергію на піку можна було продати по 3,5 тисячі гривень, а в останні дні, коли виникли перебої з імпортом, цінник підскочив до 3,9 тисячі.

Відповідно, величезна маржа осідала у цих компаніях-посередниках.

Сам Арахамія свої інтереси на ринку електроенергії заперечує.

Проте тема причетності Арахамії до схеми з імпортом останнім часом активно обговорювалася у профільному середовищі.

І схему почали міняти. Компанію "Тет Груп" із неї просто викинули.

Про те, що "Тет Груп" більше не в справі, повідомив у своєму телеграмі голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.

За даними джерела на енергоринку, зі схеми вирішили прибрати "Тет Груп" після того, як випливла причетність Арахамії до імпорту білоруської електроенергії, і почав наростати скандал.

Тож вирішили обрати іншого трейдера. Також джерела на енергоринку розповідають, що Бутенко спробував вести свою гру та заблокувати доступ до білоруського перетину, як це свого часу робив "Енергоатом" – викупити потужності, навіть якщо вони не підтверджені реальними обсягами ресурсу. Але зробити це Бутенку не вдалося.

Про те, що на статус головного постачальника електрики з Білорусі претендує ТОВ "Трейденергоресурс", заговорили ще кілька днів тому. Підозри зміцнилися, коли відомі основні бенефіціари цієї фірми. За даними "Опендата", власниками компанії є "Вектор Енерджі Інновейшен FZCO", зареєстрована в ОАЕ, та її голова Тетям Матар Моххамед. Тобто ті самі бенефіціари, що й у компанії-прокладки Vector Energy, через яку йде імпорт із Білорусі.

Причому Тетям Матар Моххамед був доданий до списку бенефіціарів буквально нещодавно – 10 грудня цього року. А колишній бенефіціар – Наталія Логвиненко – із цього списку зникла. Також змінився директор – ним став Микола Юрчак.

Останній є менеджером бізнесмена Артура Гранца, співвласника магазинів duty-free BDF, власника BF Capital та журналу Forbes Україна. Широкому загалу Гранц став відомий після того, як з'явилася інформація про його роман зі співачкою Світланою Лободою.

За даними нашого джерела, Гранц бере участь у схемі з білоруською електроенергією разом із депутатом Іванчуком (група "Довіра"). Останній діє з дозволу голови Офісу президента Андрія Єрмака, який, таким чином, "мотивує" "Довіру" голосувати за важливими для Банкової законопроектами.

Домовлялися з білоруською стороною через підсанкційного Олексія Олексіна, білоруса, який зараз живе в ОАЕ, але давно знає Гранца та Іванчука та мав із ними спільні бізнес-інтереси (магазини безмитної торгівлі та тютюновий бізнес).

Інформація щодо появи нового трейдера підтвердилася.

ТОВ "Трейденергоресурс" дійсно отримав доступ до міждержавного перетину на 690 мегават-годин, тобто, практично на ті ж обсяги, які раніше були у "Тет Груп".

Інший імпортер електроенергії – "Електро Ком'юніті" – отримувала доступ до міждержавного перетину і раніше, але невеликі обсяги.

Вона створена минулого року із статутним капіталом у тисячу гривень. Власник – київський бізнесмен Юрій Меметов, директор – Олександр Ткаченко.

На ринку її пов'язують із колишнім головою "Укренерго" Всеволодом Ковальчуком. Власник "Електро Ком'юніті" Юрій Меметов раніше був співзасновником ТОВ "Інвест Парк Калинівка" та "Інвест парк Клинці", якими володіє Ковальчук (зокрема через свій інвестфонд "Авра").

Сам Ковальчук зв'язок із Меметовим та "Електро Клмьюніті" у коментарях ЗМІ спростовував.

Головна з імпорту білоруської електроенергії зараз – "Трейденергоресурс". І ходять чутки, що Гранц та Іванчук хочуть завести на імпорт ще одну компанію – "Енерджі Лаб Україна". За даними "Опендатабот", вона була створена у 2020 році зі статутним капіталом 20 тисяч гривень та спеціалізацією у сфері інжинірингу, геодезії та геології. Власником з 6 грудня 2021 року є "Вектор Енерджі Інновейшн FZCO", а колишній власник - Олександр Прохоренко (він також вважається бенефіціаром компаній "Вольт Сервіс Груп" та "Центр Енергоефективності") - зі списку вилучено.

Ми звернулися до Артура Гранца з проханням прокоментувати цю інформацію, але відповіді поки що не отримали.

Чи загрожують Україні віялове відключення та зростання цін

Зазначимо, що як тільки Україна залишилася без імпортної електроенергії, на ринку з'явився дефіцит.

Наприклад, 16 грудня в дефіциті був годинник з 10 до 14.00 та 18.00. Ціна на піку склала 3996 гривень за мегават-годину. Для порівняння: 11 грудня на ринку не тільки не було дефіцитного годинника, а й спостерігався профіцит – з 1.00 до 24.00. Ціна на піку становила 3406 гривень за мегават-годину.

Як зазначив експерт енергоринку Олег Попенко, "вимкнення" білоруського імпорту на кілька днів наш ринок, звісно, пережив. Але за рахунок того, що не було морозів, плюс ТЕС посилено палили і так дефіцитне вугілля, нарощуючи генерацію.

За даними "Укренерго", 14 грудня виробництво електроенергії на теплових станціях збільшилося, порівняно з попереднім днем, на 7,6%, до 131,2 млн кіловат-годин, а частка ТЕС у покритті навантаження зросла з 24,5% до 26 %. При цьому запаси вугілля на складах ТЕС тануть – їх всього 463,5 тисячі тонн.

До речі, тему вугілля обговорювали на нещодавньому Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в грудні очікуються постачання близько 2 млн. тонн при тому, що потреби ТЕС на місяць - 1,7 млн. тонн.

"Отже ніяких віялових відключень не було і не буде", - сказав Шмигаль.

Тим часом, про нинішні мізерні запаси вугілля, які вдвічі нижчі за гарантований мінімум, прем'єр нічого не сказав. Як і не зміг пояснити, чому почастішали різні "планові" та "аварійні" відключення світла, на які вже скаржаться по всій країні. Формально ці відключення не "віяльні" - всі списують на різні ремонти. Але споживачам, які годинами сидять без електрики, неважливо як називаються відключення – віялові чи аварійні. Головна проблема – що вони є.

Відновлення білоруського імпорту в конфігурації 150 мегават від "Електро Ком'юніті" і 690 від "Трейденергоресурс" дозволить постачати 840 мегават-годин. При цьому, максимальна пропускна спроможність міждержавного перетину – 900 мегават, тобто ще 60 мегават-годин може бути розподілено пізніше.

При цьому не факт, що цієї електроенергії вистачить, якщо вдарять сильні морози (а вони, за прогнозами, можуть розпочатися наприкінці грудня) або на ТЕС закінчиться вугілля. В уряді вже обговорюють можливе переведення ТЕС з вугілля на газ, але ідею палити газ, цінники на який зараз зашкалюють, експерти називають безумством.

Тому навіть відновлення імпорту електроенергії з Білорусі не повністю знімає загрози віялових відключень цієї зими та подорожчання електроенергії для бізнесу.

Але не факт, що імпорт відновили надовго. За даними нашого джерела, у Мінську з приводу українського "схематозу" з компаніями-прокладками вже почалися великі розбірки.

"Про схеми дізнався особисто Лукашенко, і може бути повний перегляд договорів. Деяких співробітників "Біленерго" можуть звільнити", – каже джерело.

На цьому фоні вчора з'явилася інформація про те, що СБУ направила Кабінету Міністрів звіт, з якого випливає, що Україна опинилася за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств через критично низькі запаси вугілля.

СБУ попередила уряд, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону.