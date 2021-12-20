Послуга додатку Дія: можливість отримати гроші за пакунок малюка

За допомогою нової послуги єМалятко батьки новонародженої дитини, які не отримали «пакунок малюка» у пологовому будинку, зможуть оформити грошову компенсацію, повідомляє Новое время.

Як оформити грошову компенсацію

Оформлювати грошову компенсацію можуть також ті громадяни, якими не було отримано «пакунок малюка» в управлінні соцзахисту населення за місцем проживання.

Для отримання коштів одному з батьків дитини необхідно:

подати онлайн-заявку;

відкрити спеціальний рахунок «пакунок малюка» у будь-якому відділенні ПриватБанку.

Важливо!Кошти зараховуватимуться виключно на спецрахунок.

Розмір грошової компенсації

Розмір грошової компенсації, яку можуть отримати батьки (усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни) становить та становитиме:

6300 грн — з 1 грудня 2021 року;

6603 грн — з 1 липня 2022 року;

6816 грн — 1 грудня 2022 року.

Де і як витратити кошти за «пакунок малюка»

Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, що є учасниками проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги». Перелік всіх торгових точок наведено на сайті Міністерства соціальної політики.

Послуги за програмою єМалятко

За програмою єМалятко можна отримати 10 послуг за однією заявою, потрібних для немовляти, основними й обов’язковими з яких є:

оформлення свідоцтва про народження, яке доставить кур'єр за зручною адресою;

отримання ідентифікаційного коду для дитини;

декларування місця проживання дитини;

виплата допомоги при народженні тощо.

Отримання послуг за однією заявою позбавляє необхідності:

відвідування 11 установ;

заповнення 37 документів;

витрати 30 годин на відвідування та оформлення.

Послуга з призначення грошової компенсації «пакунок малюка» запроваджена спільними зусиллями Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Національної сервісної служби за сприяння Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.