А-Банк почав нараховувати тисячу гривень за вакцинацію

Ще один банк приєднався до нарахування виплат у розмірі 1 тисячі гривень людям, які пройшли повний курс вакцинації. Сьогодні виплати на картки почав нараховувати А-Банк, повідомляє РБК-Україна.

"Починаємо виплати 1000 гривень від держави. Вже зараз в режимі онлайн зараховуємо 1000 гривень від держави всім, хто має дві вакцини і зелений сертифікат в "Дія" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в банку додали, що кошти миттєво почали отримувати клієнти, які раніше оформили карту "єПідтримка" в А-Банку для зарахування 1000 гривень, і клієнти, які вибирають можливість отримати виплату через банк.

Куди ще можна витратити тисячу гривень за вакцинацію:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення.

Крім того, з 1 січня громадяни віком від 60 років зможуть витратити кошти на покупку ліків.

На сьогодні оформити картку для нарахування 1000 гривень за вакцинацію можна в банках:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

Нагадаємо: вчора деякі вакциновані українці вже почали отримувати тисячу за вакцинацію, причому раніше анонсованих термінів.