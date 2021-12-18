Виявлено новий вид багатоніжок із тисячею лапок
У представниці виду Eumillipes рersephone понад 1300 ніг – це рекорд серед усіх живих істот, повідомляє Корреспондент.
В Австралії виявили багатоніжку з рекордною кількістю кінцівок - 1306. До цього не було знайдено жодної подібної тварини з більш ніж 750 ногами, пише CNN з посиланням на статтю в Scientific Reports.
Багатоніжку, яку назвали Eumillipes рersephone, виявили влітку минулого року на глибині 60 м під землею у свердловині.
Безоке безхребетне має довжину 9,5 сантиметра, ширину 1 міліметр, 330 сегментів тіла, вусики, дзьоб для годування та конусоподібну голову.
"Це ніби ви витягли білу нитку з сорочки, у якої було 1306 ніжок", - зазначив доцент кафедри ентомології Технологічного інституту Вірджинії Пол Марек.
Щоб переконатися, що жодна кінцівка не була пропущена або перерахована двічі, Марек закодував кожен сегмент з десяти ніг кольором, використовуючи зображення з високою роздільною здатністю розгорнутої багатоніжки в Adobe Illustrator.
"Я перерахував тричі, і це зайняло близько години", - зізнався автор дослідження.
Таксономічний аналіз показав, що Eumillipes рersephone має дальню спорідненість із попереднім рекордсменом за кількістю ніг, каліфорнійським видом багатоніжок Illacme plenipes.
Передбачається, що велика кількість сегментів та ніг, які розвинулися в обох видів, дозволяють їм переміщатися через вузькі отвори у ґрунті.