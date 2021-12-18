Виявлено новий вид багатоніжок із тисячею лапок

У представниці виду Eumillipes рersephone понад 1300 ніг – це рекорд серед усіх живих істот, повідомляє Корреспондент.

В Австралії виявили багатоніжку з рекордною кількістю кінцівок - 1306. До цього не було знайдено жодної подібної тварини з більш ніж 750 ногами, пише CNN з посиланням на статтю в Scientific Reports.

Багатоніжку, яку назвали Eumillipes рersephone, виявили влітку минулого року на глибині 60 м під землею у свердловині.

Безоке безхребетне має довжину 9,5 сантиметра, ширину 1 міліметр, 330 сегментів тіла, вусики, дзьоб для годування та конусоподібну голову.

"Це ніби ви витягли білу нитку з сорочки, у якої було 1306 ніжок", - зазначив доцент кафедри ентомології Технологічного інституту Вірджинії Пол Марек .

Щоб переконатися, що жодна кінцівка не була пропущена або перерахована двічі, Марек закодував кожен сегмент з десяти ніг кольором, використовуючи зображення з високою роздільною здатністю розгорнутої багатоніжки в Adobe Illustrator.

"Я перерахував тричі, і це зайняло близько години", - зізнався автор дослідження .

Таксономічний аналіз показав, що Eumillipes рersephone має дальню спорідненість із попереднім рекордсменом за кількістю ніг, каліфорнійським видом багатоніжок Illacme plenipes.

Передбачається, що велика кількість сегментів та ніг, які розвинулися в обох видів, дозволяють їм переміщатися через вузькі отвори у ґрунті.

Многоножка Eumillipes рersephone twitter.com/apheloria