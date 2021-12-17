Укрзалізниця запускає черговий регіональний потяг

Цього разу ним став "Слобожанський експрес", який курсуватиме Луганською, Харківською та Сумською областями. Запуск поїзда відбудеться 18 грудня. Він буде тестовим, тому квитків на нього немає, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба компанії. При цьому там наголосили, що тестовий та повноцінний маршрути відрізнятимуться:

тестовий рейс: Попасна – Харків – Суми;

на постійній основі поїзд курсуватиме в сполученні Попасна – Харків, Харків – Ворожба.

"За графіком руху експрес вирушить зі станції Попасна о 07:30. Прибуде на станцію Харків-Пасажирський о 12:30. У Сумах поїзд зустрінуть о 16:30" , – йдеться у повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" розкрили деталі про сам потяг, який виконуватиме роль "Слобожанського експресу". Ним став дизель-потяг ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

"Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі 3 вагони – 170 місць. Потяг має сучасні елементи інтер'єру та екстер'єру та призначений для перевезення маломобільного населення" , – підкреслили в компанії.

"Укрзалізниця" підвищила вартість проїзду на популярному напрямку

"Укрзалізниця" підвищила вартість проїзду до Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль. З 10 грудня замість 80 грн доводиться платити 100 грн.

У самій компанії зростання вартості проїзду обґрунтовано появою комісійного збору при оформленні квитків на цьому маршруті. Його розмір складає 20 грн, і раніше він не застосовувався для поїздів Kyiv Boryspil Express.