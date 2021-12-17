МОЗ: заходи на відкритому повітрі – лише з COVID-документами

Брати участь та організовувати будь-які масові заходи на відкритому повітрі можуть лише люди, які мають необхідні COVID-документи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, ідеться про фестивалі, концерти, ярмарки, виставки тощо.

Таким чином, усі учасники та організатори масового заходу повинні мати принаймні один із наступних документів:

жовтий COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (30 днів, що діють);

зелений COVID-сертифікат (діє 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (що діє 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тест визначення антигену (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Будь-який із зазначених документів є підставою для участі у масовому заході на відкритому повітрі.

У той же час, документ про отримання однієї дози вакцини можна використовувати лише на жовтому рівні епідбезпеки. На червоному рівні дозвіл на участь/організацію заходу на відкритому повітрі надає лише документ про отримання повного курсу вакцинації.

Відповідно до Постанови, територія проведення заходу має бути огороджена. Це важливо для контролю за наявності COVID-документів в учасників заходу.

Крім того, всі учасники та організатори повинні правильно використовувати захисні маски чи респіратори – вони мають прикривати ніс та рот.