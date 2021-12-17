Зеленський зустрівся з послами G7 та ЄС в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послами "Групи семи" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час розмови з головами іноземних дипломатичних місій було підбито зовнішньополітичні підсумки року, що минає, та окреслено завдання на майбутнє.

"Ми запустили Кримську платформу. Провели результативний саміт Україна – ЄС. Україна продовжить розвивати відносини з ЄС та НАТО, наповнювати новими, конкретними проектами та смислами, співпрацю з ключовими партнерами. Ми зміцнюватимемо оборонні можливості, впроваджуватимемо зміни в нашій країні, модернізуватимемо економіку ", - наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також розповів учасникам зустрічі про важливі кроки на шляху перетворень в Україні, зокрема про перебіг реформ.

"Ми розблокували судову реформу. Запустили найважливіший процес деолігархізації", – наголосив Президент.

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Володимир Зеленський наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації. Президент України подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу нашій державі.

"Для мене особисто важливо бачити, що міжнародна підтримка України з року в рік міцніє. Це, я вважаю, є спільним ключовим результатом нашої роботи. Ми відчуваємо, що демократичний світ краще розуміє роль України в регіоні – насамперед для європейської безпеки. Ціную особисті зусилля кожного з вас. Розраховую, що ми зможемо досягти ще кращих результатів наступного року", – зазначив він.

Глава держави запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.