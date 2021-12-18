Volkswagen Multivan T7 вийшов у продаж з цінником вищим за Mercedes V-Class

Компанія Volkswagen оголосила ціни на новий Multivan T7 – останню інкарнацію свого легендарного фургона. Нова модель вперше буде запропонована з плагін-гібридною силовою установкою. Мінівену обіцяні гнучкий інтер’єр, сервіси підключення та передові технології безпеки. І з усім цим коштує він дорожче, ніж очікувалось, повідомляє 24 Канал.

Замовлення на Volkswagen Multivan T7 європейські дилери марки почнуть приймати у січні 2022 року, а перші машини клієнти отримають вже у березні. Якщо готові заплатити за новинку від 44 839 євро (у Німеччині) чи від 43 160 фунтів стерлінгів у Великобританії. Але продажі стартують не з цих базових версій, а з найдорожчих.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Новий Multivan у найдорожчій комплектації Energetic у Німеччині коштує від 67 800 євро, у Великобританії – від 59 515 фунтів стерлінгів. Висока ціна обумовлена тим, що комплектація Energetic доступна лише з найпотужнішою силовою установкою – гібридною, на 215 кінських сил. Цікаво, що Mercedes-Benz V-Class, який завжди вважався більш розкішним та був дорожчим за Multivan, у Німеччині коштує від 39 687 євро. Та ще й може похвалитись потужнішим 160-сильним мотором у базовій версії.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Модель початкового рівня все ще виглядає досить привабливо, з 16-дюймовими легкосплавними дисками, сімома сидіннями, двома розсувними дверима з електроприводом, цифровою панеллю приладів та 10-дюймовою інформаційно-розважальною системою, а також допоміжними системами Front Assist і Lane Assist серед багатьох інших електронних помічників, включених у базове оснащення.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Multivan 1.4 TSI eHybrid Energetic отримує найвищий рівень оснащення. Сюди входять фари IQ.LIGHT LED Matrix, двері з електроприводом і двері багажника, звукова система Harman Kardon, затемнене скло, 18-дюймові легкосплавні диски та панорамний дах, серед іншого.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen