Гороскоп на 18 грудня 2021: що чекає на всі знаки Зодіаку
Гороскоп на 18 грудня 2021 року всім знакам Зодіаку радить сміливо починати нові справи. Період істинного Місяця, коли нічне світило росте в знаку Близнюки, сприятливий для активних дій як на особистому фронті, так і в діловій сфері, повідомляє УНІАН.
Сьогодні потрібно:
- починати нові проекти;
- бути активним і рішучим;
- подорожувати;
- вкладати гроші;
- займатися лікуванням та оздоровленням організму;
- заводити нові контакти.
Сьогодні не можна:
- лінуватися;
- перевтомлюватися;
- необдумано потурати своїм бажанням.
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Овен
Сьогодні у Овна вистачить сил на все і відразу: і на хобі, і на домашні справи, і навіть трохи на робочі проекти.
Дуже вдало проходить спілкування: є шанс отримати важливу інформацію – причому без особливих зусиль, досить просто уважно слухати співрозмовників.
Телець
Сьогодні Тельцю варто зайнятися робочими проектами і грошовими питаннями: саме в цих сферах він досягне успіху найбільше. Можна сміливо запускати нові проекти, відправлятися за покупками тощо. Головне – діяти сміливо.
Близнюки
Девіз дня - оновлення. Можна міняти зачіску - а можна відразу і місце роботи. Нова справа, яку розпочато сьогодні, принесе Близнюкам чимало вигоди. Залишилося вибрати проект і приступати!
Рак
Рак сповнений сил і творчої енергії, а головне – на душі у нього повна нірвана. У такому психологічному стані представники знака здатні на будь-які подвиги. Чим зірки і радять їм зайнятися: сміливо братися за будь-які справи.
Лев
Льву варто сьогодні ретельно контролювати будь-які свої витрати. Велика небезпека стати жертвою фінансового обману або зробити невдалу покупку.
Діва
Ймовірні несподівані, але приємні фінансові надходження. Будь-який грошовий сюрприз сьогодні - це знак від Всесвіту, що Діва рухається в правильному напрямку.
Терези
Сьогодні не можна розслаблятися і пускати справи на самоплив. Тільки особистий контроль і перевірена інформація від людей, яким Терези довіряють – ось рецепт успіху в цей день.
Скорпіон
Головний ворог Скорпіона сьогодні - його власний язик. Весь день представників знака буде тягнути на з'ясування відносин і образливе цькування. Варто або провести день максимально усамітнено - або тримати язичок на прив'язі.
Стрілець
Дуже продуктивний день: Стрілець сповнений сил і фонтанує працьовитістю й ентузіазмом. Заодно представників знака буде підстьобувати азарт: захочеться продемонструвати оточуючим, що він "не гірший за інших". І це цілком йому вдасться.
Козеріг
Козеріг спокійно може братися за найскладніший і дуже заплутаний проект: його концентрованість на ділі і скрупульозність допоможуть йому без зайвих турбот вирішити найскладнішу задачу. І винагорода не змусить на себе чекати!
Водолій
Відмінний день для спілкування і публічних виступів. Можна сміливо планувати презентації та просто дружні посиденьки - Водолій буде зіркою зборів!
Риби
Цей день Рибам краще присвятити завершенню поточних справ і рутини: повільно, не поспішаючи переробити одне за іншим. А ось нові проекти і незвична діяльність – у цій сфері ймовірні прикрі помилки, розгрібати які доведеться ще довго.