Екс-глава "Голосу" Желєзняк зірвав прес-конференцію Стефанчука

Колишній голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зірвав прес-конференцію Руслана Стефанчука, заявивши, що його перший заступник – Олександр Корнієнко – скоїв кримінальний злочин. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".

Це сталося наприкінці прес-конференції Стефанчука. Під час запитань журналістів Желєзняк заявив, що зміна голови фракції "Голос" на Устінова сьогодні відбулася за вказівкою Єрмака.

"Ситуація досить критична. Вчинено кримінальний злочин" , - заявив Желєзняк.

Також він додав, що зроблено це було з міркувань помсти.

"Те, що сталося у вашій фракції – питання вашої фракції", – відповів Стефанчук.

Він зазначив, що не в курсі деталей, але готовий розібратися в них пізніше.