Екс-глава "Голосу" Желєзняк зірвав прес-конференцію Стефанчука
Колишній голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зірвав прес-конференцію Руслана Стефанчука, заявивши, що його перший заступник – Олександр Корнієнко – скоїв кримінальний злочин. Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика Країни".
Це сталося наприкінці прес-конференції Стефанчука. Під час запитань журналістів Желєзняк заявив, що зміна голови фракції "Голос" на Устінова сьогодні відбулася за вказівкою Єрмака.
"Ситуація досить критична. Вчинено кримінальний злочин", - заявив Желєзняк.
Також він додав, що зроблено це було з міркувань помсти.
"Те, що сталося у вашій фракції – питання вашої фракції", – відповів Стефанчук.
Він зазначив, що не в курсі деталей, але готовий розібратися в них пізніше.