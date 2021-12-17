Пєсков: Україна повністю втрачена для Росії

У Кремлі стурбовані прагненням України вступити до НАТО та ворожістю влади країни до Росії, повідомляє Корреспондент.

Україна повністю втрачена для Росії як партнер та союзник, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю RTVI.

"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю", - сказав він .

Представник Кремля також відзначив "ворожість української влади" до Росії.

"Ви бачите ворожість української влади щодо Росії, ви бачите конкретні дії щодо обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій у наших двосторонніх відносинах. Точніше, вони вже були обрубані , тому відносин як таких немає", - наголосив Пєсков .

Він також відзначив стурбованість Росії через курс України на членство в НАТО.

"Україна безпосередньо офіційно, фактично на законодавчому рівні декларує свій намір вступити до НАТО. Це дуже погано для нас, тому що таким чином неминуче військова інфраструктура НАТО починає рух, дрейф у бік наших кордонів", - заявив Пєсков .

При цьому Пєсков вважає, що росіяни та українці залишаться братніми народами.