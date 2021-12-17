Monobank видаватиме фізичні картки для виплат за вакцинацію

Українці матимуть змогу отримати фізичні банківські картки для виплат винагороди за вакцинацію від коронавірусу. Однак ця можливість буде доступна лише для тих, хто отримуватиме "тисячу Зеленського" через Monobank, повідомляє УНІАН.

Гороховський показав, як виглядатиме картка для "тисячі Зеленського". Фізична карта отримає той самий дизайн, що й віртуальна. Вона буде зеленого кольору.

"Замовили пластик "єПідтримка" і хочемо встигнути до кінця року дати можливість клієнтам його замовляти додатково до своєї віртуальної карти" , - написав співзасновник Monobank.

Проте точних термінів початку видачі фізичних карток для тисячі за вакцинацію Гороховський не вказав. Проте ця новина вже порадувала багатьох українців. Вся справа в тому, що не всі мають можливість оплатити товари через телефон, адже функція NFC доступна не у всіх смартфонах. Фізична карта в таких ситуаціях дуже доречна.