Зеленський провів переговори з Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном енергетичну безпеку та мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки" , — написав Зеленський.

За його словами, у ході розмови сторони скоординували подальші кроки з деескалації навколо України та мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ціную жорстку і незмінну підтримку Британією суверенітету й територіальної цілісності України" , — додав глава держави.