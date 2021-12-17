Зеленський провів переговори з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном енергетичну безпеку та мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.
"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки", — написав Зеленський.
За його словами, у ході розмови сторони скоординували подальші кроки з деескалації навколо України та мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ціную жорстку і незмінну підтримку Британією суверенітету й територіальної цілісності України", — додав глава держави.