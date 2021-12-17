Білорусь прийме перші понад 200 іноземців з Росії

Білоруська залізниця готується до приїзду понад 200 іноземців з Таджикистану у Гродно, повідомляє УНІАН.

Документ з підписом начальника залізниці від 6 грудня з’явився у Telegram Readovka.

У прикордонне місто 18 грудня з Росії прибудуть 243 громадянина Таджикистану, усі – чоловіки.

Зазначається, що таджики мають складне соціально-фінансове становище, тож Москва попросила Мінськ про них подбати. На вокзалі, зокрема, планують облаштувати тимчасові пункти видачі спецодягу і харчів.

У соцмережі нагадали, що згідно з постановою Ради міністрів Білорусі від 14 грудня, в рамках програми з забезпечення правопорядку, заплановано проведення "інформаційної кампанії за межами Республіки з її популяризації як країни для працевлаштування і життя".

Постанова передбачає, що програма допоможе отримати міграційний приріст у 20 тисяч людей.

З огляду на це автор допису допустив, що таким чином Лукашенко просто намагається замаскувати відтік робочої сили за кордон, в тому числі, через політичні переслідування, що тривають в країні з літа 2020 року.