Україну накриє снігом: погода у вихідні 18-19 грудня

Цілком можливо, що до першого зимового свята – Дня Святого Миколая – в Україну таки прийде справжня зимова погода. Синоптики обіцяють сніг частково в суботу та практично по всій країні – у неділю. Морози при цьому будуть не сильні – до -4 ° С, і то – вночі.

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У суботу, 18 грудня, у більшості регіонів України очікується температура від -1°С до 2°С удень. Трохи тепліше вдень буде лише на Закарпатті, а також на півдні країни та у Криму – 2-4°С. Уночі по всій країні очікується від -2 до 1°С.

Сніг 18 грудня очікується на заході (крім Закарпатської та Чернівецької областей), а також місцями у центрі, на півночі, у Луганській області та навіть місцями у Криму, де також можливі дощі. Також практично по всій країні, за винятком півночі та Криму, очікується ожеледь. На сході, на півночі країни та в Криму очікується вітер близько 7-18 км/год у середньому, на півострові місцями можливі шквали до 22 км/год. У центрі, на півдні та на заході вітер буде сильнішим – 14-22 км/год у середньому, на Одещині можливі шквали до 25 км/год.

У неділю, 19 грудня, температурні показали, за прогнозом, не сильно зміняться. У більшості регіонів, як і в суботу, очікується від -1°С до 2°С удень. На півдні та Чернівецькій області вдень буде трохи тепліше – 1-4°С. Найхолоднішою областю виявиться Луганська – там прогнозують від -3°С до -1°С удень. А ось найтепліше вдень буде в Криму – там обіцяють 3-5°С. Уночі по всій країні – від -4 до 0°С.

Сніг та ожеледь 19 грудня очікується практично по всій країні – виняток становитимуть південні області та Крим. На півдні місцями можливий дощ. Крім того, по всій країні очікується сильний вітер близько 18-29 км/год у середньому, у Криму – 11-22 км/год у середньому. Скрізь, крім півночі, заходу та Криму, місцями можливі шквали до 32 км/год.

У столиці України, Києві, 18-19 грудня очікується температура повітря від -1°С до 2°С протягом дня, вітер 14-29 км/год і ожеледиця.