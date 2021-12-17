Поліція почне активніше штрафувати за смуги громадського транспорту

Поліція налагодила електронну інформаційну взаємодію з Укртрансбезпекою для штрафування автовласників за проїзд по смугам громадського транспорту, повідомляє 24 Канал.

Поліція продовжує розвивати систему штрафування автовласників за допомогою камер автофіксації. Черговим кроком стало налагодження взаємодії з Укртрансбезпекою для штрафування власників авто за виїзд на смуги громадського транспорту.

"Спільно із Державною службою з безпеки на транспорті (Укртрансбезпекою) ми налагодили автоматизоване опрацювання порушень руху та/або зупинки на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів" , - повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"До системи фіксації в автоматичному режимі надходять відомості щодо наданих Укртрансбезпекою ліцензій у сфері господарської діяльності, пов’язаної з перевезеннями пасажирів, що дає юридичні підстави водіям із наявним дозвільним документом користуватися смугою для маршрутних транспортних засобів" , - розповів Білошицький.

Нововведення дозволить скоротити час на виписування штрафів. Таким чином у поліції сподіваються зафіксувати велику кількість правопорушень.