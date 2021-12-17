У МЗС України відреагували на вимоги Росії до НАТО

Тільки Україна та члени НАТО можуть вирішувати питання про членство нашої країни в Альянсі, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі НВ, повідомляє Новое время.

Коментуючи вимоги Росії щодо гарантій безпеки та неприєднання України до Альянсу, в МЗС наголосили, що таку позицію української сторони підтримують і в НАТО.

"Наголошуємо, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі й у питанні набуття Україною членства в Альянсі" , — заявив Ніколенко.

Спікер МЗС України також додав, що на сьогодні головною проблемою НАТО є агресивні дії РФ, зокрема щодо України.

"Наголошуємо на загальновизнаному факті — головною проблемою безпеки євроатлантичного простору нині є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на окупованих нею територіях. Саме згортання ескалації та припинення дозволеного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті" , — наголосили в МЗС.

Україна також закликає Росію повернутися до конструктивного діалогу, припинити агресію щодо України та виконувати Мінські угоди.

Генсек НАТО також нагадав, що Альянс «ясно дав зрозуміти, що, якщо Росія вживе конкретних дій щодо зниження напруженості, ми готові працювати над заходами щодо зміцнення довіри».

Прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі, коментуючи вимоги РФ, заявила, що США ознайомилися з їхніми умовами, але не провадитимуть жодних переговорів щодо європейської безпеки без союзників.

17 грудня Росія висунула США та НАТО умови щодо гарантій безпеки, однією з яких є невступ України до Альянсу.