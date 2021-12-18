Названі найбільш викрадені марки автомобілів в Україні

Названі найбільш викрадені марки автомобілів в Україні
Фото: Pixabay

У 2021 році кількість викрадень автомобілів знижується в порівнянні з попереднім роком. При цьому лідером за кількістю викрадень став Харків на відміну від Києва минулого року, повідомляє Finance.ua.

За даними Національної поліції України, в першому півріччі 2021-го в Україні зафіксовано 1475 випадків викрадення автомобілів, в той час як за весь попередній рік було 4522 крадіжок. Як зазначають у Нацполіції, розкриття викрадень становить близько 30%.

Минулого року статистика по регіонах свідчила про те, що найнебезпечнішим містом для власників авто є Київ - на столицю припало 52% всіх викрадень по країні. Далі слідували Харківська область (9%), Одеська та Львівська (по 7%).

А ось у 2021 році лідером по викраденнях став Харків - понад 51% всіх випадків, а Київ опустився на четверте місце.

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota і Lexus. Також дуже часто крадуть недешеві преміальні авто.

Топ-10 найбільш викрадених марок авто в Україні

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Серед десяти найбільш викрадених моделей автомобілів в Україні три перших місця - за моделями Toyota. Лідирує позашляховик Land Cruiser, слідом йдуть седан Camry і кросовер RAV4. Четверте місце теж за Тойотою - точніше, за представником преміального суббренду Lexus позашляховиком LX.

Також в Топ - 10 найбільш викрадених авто - три корейські моделі, дві німецькі та одна британська.

Найбільш викрадені моделі авто в Україні

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

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