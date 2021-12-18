Названі найбільш викрадені марки автомобілів в Україні

У 2021 році кількість викрадень автомобілів знижується в порівнянні з попереднім роком. При цьому лідером за кількістю викрадень став Харків на відміну від Києва минулого року, повідомляє Finance.ua.

За даними Національної поліції України, в першому півріччі 2021-го в Україні зафіксовано 1475 випадків викрадення автомобілів, в той час як за весь попередній рік було 4522 крадіжок. Як зазначають у Нацполіції, розкриття викрадень становить близько 30%.

Минулого року статистика по регіонах свідчила про те, що найнебезпечнішим містом для власників авто є Київ - на столицю припало 52% всіх викрадень по країні. Далі слідували Харківська область (9%), Одеська та Львівська (по 7%).

А ось у 2021 році лідером по викраденнях став Харків - понад 51% всіх випадків, а Київ опустився на четверте місце.

Також названі найпопулярніші автомобілі у викрадачів. Як і раніше, серед марок лідирують японські Toyota і Lexus. Також дуже часто крадуть недешеві преміальні авто.

Топ-10 найбільш викрадених марок авто в Україні

Toyota Lexus Hyundai Kia Mazda Honda BMW Land Rover Porsche Audi

Серед десяти найбільш викрадених моделей автомобілів в Україні три перших місця - за моделями Toyota. Лідирує позашляховик Land Cruiser, слідом йдуть седан Camry і кросовер RAV4. Четверте місце теж за Тойотою - точніше, за представником преміального суббренду Lexus позашляховиком LX.

Також в Топ - 10 найбільш викрадених авто - три корейські моделі, дві німецькі та одна британська.

Найбільш викрадені моделі авто в Україні