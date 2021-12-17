Греція звинуватила Туреччину у порушеннях повітряного простору

Турецька військова авіація у п'ятницю 42 рази порушила грецький повітряний простір. Про це заявив генеральний штаб національної оборони Греції, повідомляє ТАСС.

За наведеними даними, "13 турецьких військових літаків вчинили загалом 42 порушення повітряного простору Греції".

"Зокрема, п'ять пар винищувачів F-16, два з яких мали озброєння, два літаки радіоелектронної боротьби CN-235 та один безпілотник вчинили 42 порушення національного повітряного простору та 10 порушень району польотної інформації Афін (Athens Flight Information Region, FIR)" , - зазначили у Генеральному штабі.

При цьому на літаки CN-235 припало 30 з 42 порушень повітряного простору. На перехоплення турецьких винищувачів підіймалися грецькі військові літаки, які відповідно до міжнародної практики змусили порушників залишити грецький повітряний простір, наголосив Генеральний штаб.