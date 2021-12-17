Зеленський підписав закон про військових священиків
Глава держави подякував представникам Ради церков за допомогу українським військовослужбовцям, повідомляє Корреспондент.
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков та підписав закон № 1915-ІХ Про Службу військового капеланства, який парламент ухвалив 30 листопада. Про це повідомляє прес-служба глави держави у п'ятницю, 17 грудня.
"Це був великий запит від релігійної спільноти та наших військових", - прокоментував Зеленський підписаний документ.
Він також подякував представникам Ради церков за допомогу українським військовослужбовцям.
"Хочу попросити: якщо буде від вас будь-який публічний сигнал про підтримку процесу мирного врегулювання, то дуже вдячний", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський особливо відзначив системну допомогу церков та релігійних організацій у боротьбі з пандемією COVID-19.
Під час зустрічі також порушувалася проблема реформи інтернатів та протидії домашньому насильству. Зокрема, йшлося про необхідність ефективної реакції правоохоронних органів на такі випадки. У цьому контексті торкнулися питання ратифікації Стамбульської конвенції. Президент зазначив, що його ухвалення лежить у площині діяльності Верховної Ради.
"Коли ми говоримо про насильство у сім'ях, мені здається, потрібно врегулювати на законодавчому рівні, як вирішувати такі моменти, підтримуючи сім'ї", – сказав Зеленський.
"У будь-якому випадку, такі питання повинні обговорюватися у широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників під час обговорення цього чи альтернативного законодавчого акту, який захистить людей", – додав він.