Порошенко вирушив у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

У п'ятницю, 17 грудня, п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне. Він відвідає з візитом Туреччину та Польщу, повідомляє Обозреватель.

У суботу і неділю – 18 та 19 грудня, Петро Порошенко проведе ряд зустрічей в Туреччині.

А вже у наступні два дні – 20-21 грудня, пʼятий Президент України у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.