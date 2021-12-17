Ставлення українців і росіян погіршилося один до одного - опитування

Ставлення українців до Росії залежить від регіону. На сході до росіян ставляться краще, ніж у західному регіоні, повідомляє Корреспондент.

Ставлення громадян України до росіян порівняно із лютим 2021 року погіршилося. Російські громадяни також стали гірше ставитись до українців. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російської недержавної дослідницької організації Левада-Центр.

В Україні у листопаді 2021 року добре чи дуже добре ставилося до Росії 39% опитаних українських респондентів, погано чи дуже погано – 47%. Чи не визначилися 12%.

При цьому в РФ добре чи дуже добре ставилися до України 45% росіян, погано чи дуже погано – 43% (у лютому добре ставилися 54%, погано – 31%).

Ставлення українців до Росії залежить від регіону: на заході позитивно ставляться до Росії 26%, у центрі – 35%, на півдні – 49%, на сході – 52%.

У західних областях проживає більшість тих, що негативно ставляться до Росії (61%), а найменше таких у східному регіоні (30%).

Більшість респондентів обох країн погано ставляться до керівництва сусідньої країни і добре до звичайного населення цих країн. Насамперед, асоціюється зі звичайними людьми, тим більше, 2 з 5 респондентів в Україні повідомили, що у них є близькі родичі в РФ", - йдеться у дослідженні .

76% українців вважають, що росіяни не впливають на політику керівництва своєї країни.

Незалежність України від Росії підтримують 88% українців та 75% росіян.

А ось об'єднання України з РФ хочуть 6% українців та 18% росіян.

39% громадян України хочуть закритого кордону із сусідньою державою, серед росіян таких 24%. Кількість українців, які бажають незалежних відносин, але без кордонів та митниць, становить 49%, а росіян – 51%.

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 2003 року респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%.

"Левада-центр" проводив опитування з репрезентативної вибірки 1603 осіб методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, та 1,5%, для показників, близьких до 5%.