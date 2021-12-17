На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник

У шахті "Надія", що в місті Соснівка Львівської області, сьогодні, 17 грудня, стався обвал, у результаті чого загинув гірник, повідомляє УНІАН.

Про це пише голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

"З шахти "Надія" (Львівщина) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи" , - написав Волинець.

За його інформацією, на місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби.