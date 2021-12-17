США готують нові пакети військової допомоги Україні

США постійно оцінюють потреби України в додатковій військовій допомозі. Такі пакети активно розглядаються, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявяє помічник президента США Джейк Салліван.

"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби (у військовій допомозі - ред.), які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються" , - сказав Салліван в ході виступу в Раді міжнародних відносин.

Він також зазначив, що США продовжать військову допомогу Україні. Рішення про нові постачання буде приймати президент Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.