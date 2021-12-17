Представник МЗС Німеччини відвідав Офіс президента

Держсекретар Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер відвідав Офіс президента України. Там він провів переговори із заступником керівника ВП Романом Машовцем, повідомляє РБК-Україна.

У ході переговорів сторони обговорили ситуацію на сході та навколо України, шляхи її покращення та окремі питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки.

Машовець запропонував Німеччині вжити заходів щодо консолідації держав ЄС, НАТО і всього західного співтовариства для недопущення подальшої агресії з боку Росії, включаючи застосування санкційного тиску.

"Вводити санкції після початку російського вторгнення і висловлювати занепокоєння буде пізно, оскільки поняття демократичних цінностей західного суспільства вже буде підірвано. Росія не зупинить свою агресію проти країн ЄС і НАТО, яку вона почала у 2008 році проти Грузії і продовжила у 2014 році проти України" , - заявив він.

Сторони також відзначили важливість зупинки проекту "Північний потік - 2", що, на їхню думку, стане чітким сигналом рішучості Німеччини та інших країн ЄС у протистоянні російській агресії.

У свою чергу Лінднер підтвердив постійну підтримку з боку Німеччини суверенітету і територіальної цілісності України, а також підкреслив, що Берлін готовий до рішучих дій з підтримки України і дотримується політики діалогу і врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.