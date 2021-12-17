У Кремлі розповіли про інтеграцію з Білоруссю

Дмитро Пєсков стверджує, що без Росії Білорусь би "швидко перетворили невідомо на що", повідомляє Zerkalo.

Коли "повноформатно запрацює" інтеграція Білорусі та Росії, життя в країнах стане кращим. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"У нас не додасться друзів і за периметрами наших кордонів не додасться стабільності та дружелюбності. Поки що тенденція до того, що додається конфліктний потенціал", - стверджує Пєсков, додаючи, що його нібито створюють країни-сусіди .

Щодо білорусько-російських союзних відносин, то, за словами Пєскова, вони розвивалися "з різними темпами", виникали й розбіжності.

"Все-таки не забувайте, що, незважаючи на Союзну державу, Білорусь – це суверенна країна і Лукашенко – президент суверенної країни. Він має свої погляди на те, як йти далі – чи варто глибше інтегруватися чи уповільнити цей процес", – сказав Пєсков .

На думку Пєскова, підписання союзних програм дозволить просунутися, але якою мірою - сказати ніхто не може, тому що "ніхто не хоче забігати вперед".

"Кінцева мета цієї інтеграції - це вигода двох народів. І коли це все повноформатно запрацює, ми відчуємо на нашому житті, що нам стало краще. І ми відчуємо, і білоруси відчують", - стверджує Пєсков .

Щодо риторики Лукашенка, Пєсков порадив "не забувати, що він перебуває під гігантським міжнародним тиском".

"І Білорусь стає жертвою дуже агресивної поведінки. Може, не треба про це говорити, але білорусам дуже пощастило, що є ми поруч. І те, що ми поруч, їм допомагає встояти від цього агресивного відношення", - сказав Пєсков .

Як стверджує спікер Кремля, без Росії Білорусь би "швидко перетворили невідомо на що", "навіть не в Україну - було б гірше".