Штрафи за порушення ПДР: скільки та за що доведеться заплатити

За нарушение правил дорожного движения все участники несут ответственность. Административную или уголовную — зависит от тяжести нарушения и его последствий, повідомляє Новое время.

Найбільші штрафи за порушення ПДР

За їзду в нетверезому стані або під впливом наркотичних речовин передбачені найвищі штрафи. Проте їхня величина безпосередньо пов’язана з попередньою «репутацією» водія на дорозі. Отже, встановлено такі штрафи та їх прецеденти:

17 тис. грн з позбавленням водійського посвідчення строком на один рік — при першому затриманні у стані алкогольного сп’яніння;

34 тис. грн з позбавленням водійського посвідчення строком на три роки — при другому затриманні;

51 тис. грн із позбавленням водійського посвідчення терміном на 10 років та конфіскацією транспортного засобу — при дворазовому затриманні протягом одного року.

При повторному (другому) затриманні штраф може бути замінений адміністративним стягненням з 10-добовим арештом. Незалежно від застосовуваного виду відповідальності, буде проведено вилучення транспортного засобу (авто) з платним правом повернення.

При дворазовому затриманні протягом року штраф може бути замінено арештом на 15 діб.

Відмова від огляду на предмет алкогольного сп’яніння спричиняє додатковий штраф у розмірі 40,8 тис. грн.

Кримінальна відповідальність настає, якщо з вини нетверезого водія у ДТП є постраждалі особи.

Штрафи для учасників ДТП

Сума штрафу за створення ДТП залежить від поведінки водія, який спровокував аварійну ситуацію на дорозі, та наслідками ДТП. У зв’язку з цим встановлено такі суми штрафів:

850 грн — за факт скоєння ДТП;

1190 грн — за пошкодження транспортних засобів інших учасників ДТП;

3400 грн з можливим позбавленням посвідчення водія строком до двох років — за зникнення з місця пригоди водія-ініціатора ДТП.

Крім того, винуватець ДТП, крім витрат на ремонт свого авто, має відшкодувати потерпілим витрачені на ремонт кошти. Їх можна делегувати страхової компанії, заздалегідь уклавши відповідний договір.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху без створення ДТП

Розмір цих штрафів також має причинно-наслідкові зв’язки. Зв’язок між поведінкою на дорозі водія та ступенем тяжкості ризиків через нього виражається у наступному розмірі штрафів:

1700 грн — за перевищення встановленої в населених пунктах швидкості більш ніж на 50 км/год;

1445 грн — за створення аварійної ситуації на дорозі;

680 грн — за ненадання переваги автомобілям екстрених рятувальних служб;

510 грн — за порушення правил обгону та проїзду перехресть;

510 грн — за розмови по мобільному телефону під час керування транспортним засобом;

510 грн — за непристебнутий ремінь безпеки під час руху;

340 грн — за перевищення встановленої швидкості від 20 до 50 км/год.

Штрафи для пішоходів та велосипедистів

За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи для пішоходів, велосипедистів та погоничів тварин та птахів:

255 грн — за перехід дороги пішоходом у недозволеному місці та відсутність світловідбиваючих елементів на одязі у темний час доби;

425 грн — за порушення правил дорожнього руху велосипедистом або особою, яка керує конем, гужовим візком;

680 грн — за участь у дорожньому русі вищезгаданих осіб у стані алкогольного сп’яніння.

850 грн — за створення пішоходом або велосипедистом аварійної ситуації на дорозі.

Останній штраф може бути замінено залученням до громадських робіт на період від 20 до 40 годин.